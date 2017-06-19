Москва, 19 июня, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Снижение нефтяных цен из-за роста добычи сланцевого сырья в США не станет тенденцией и цены на черное золото вскоре опять подрастут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июня заявила эксперт Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО Екатерина Грушевенко.

drpepperscott230 Нефть

Стоимость нефти марки Brent в понедельник, 19 июня, опустилась до 47,2 долларов за баррель из-за роста числа буровых установок в США.

«Сегодня цена равнодоходности сланцевой нефти в среднем находится на уровне 50 долларов за баррель, а цена нефти марки WTI уже опустилась ниже отметки в 45 долларов за баррель. При такой цене или ниже, часть производителей сланцевой нефти прекратят добычу», — считает Грушевенко.

По ее словам, в таком случае цены сможет автоматически вернуться на приемлемый для всех уровень. Впрочем, прежде чем стоимость нефти вновь нормализуется, сырье может существенно потерять в цене.

«На коротком временном отрезке не исключено дальнейшее снижение цен на нефть даже ниже 40 долларов за баррель, но будет, скорее, следствием волатильности цен и настроений на рынке», — уверена Грушевенко.

По ее словам, такое падение цен будет краткосрочным и не будет носить фундаментальный характер.