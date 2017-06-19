Москва, 19 июня, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Курс евро впервые с 1 февраля 2017 года превысил отметку в 65 рублей, свидетельствуют 19 июня данные Московской валютной биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Так, по состоянию на 11:07 мск курс евро достиг 65,005 рублей, валюта прибавила 0,47%.

Биржевой курс доллара к этому времени увеличился на 0,52%, составив 58,07 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, снижение курса рубля происходит на фоне снижения цен на нефть.

По мнению аналитика Альпари Владислава Антонова, нормально восстановиться ценам на нефть не дает постоянное еженедельное увеличение буровых установок в США. По его данным, количество нефтяных буровых установок растет 22 недели подряд.

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