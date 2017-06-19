Люксембург, 19 июня, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Решение о продлении санкций в отношении Крыма до 23 июня 2018 года принято Советом Европейского союза в ходе заседания в Люксембурге министров иностранных дел, сообщается в распространенном коммюнике совета.

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Уточняется, что заседание началось 19 июня, и вопрос с санкциями уже решен. Согласно коллективному решению, из Крыма и Севастополя запрещено в течение года ввозить продукты на территорию ЕС. Также запрещено пользоваться туристическими услугами в крымском направлении.

Запрещены инвестиции ЕС в проекты на этих российских территориях, экспорт технологий и продукции в Крым и Севастополь. Речь идет о технологиях, применяемых в энергетической, горнодобывающей, телекоммуникационных и транспортной сферах.

В заявлении упоминалось, что Крым и Севастополь были «аннексированы» Россией, и это осуждается ЕС. Утверждается, что ЕС намерен и в дальнейшем придерживаться «политики непризнания».

Напомним, в ходе прямой линии с президентом глава России Владимир Путин заявил, что Крым — это территория России, и в случае внешней агрессии она будет под защитой страны.

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17 июня председатель правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд призвал к необходимости прекращения использования в отношении России политики санкций и пониманию политики президента России.

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