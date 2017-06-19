Москва, 19 июня, 2017, 12:01 — ИА Регнум. 19 июня в России начнется показ документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна, основанного на интервью с президентом России Владимиром Путиным. В связи с показами ИА REGNUM проводит социологический интернет-опрос с целью узнать, чего ждет от фильма российский зритель.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«The Putin interviews» дебютировал на канале ShowTime и был показан в 4 серии с 12 по 15 июня. Ломая стереотипы, созданные американскими СМИ вокруг образа российского президента, фильм вызвал эффект информационной бомбы. Режиссер подвергся острой критике за «недостаточно острые» вопросы, которые он задал Владимиру Путину. Как пишет британская The Guardian, в заключительной части фильма Путин интересуется у Стоуна: «Вас когда-нибудь били?» После того, как режиссер ответил утвердительно, президент РФ предупредил, что, значит, чем-то новым для него это не будет: за эту работу ему достанется. Неудивительно: фильм дал возможность западному зрителю узнать не просто альтернативное изложение событий, но услышать прямую речь Путина, дать информацию из первых рук, не прошедшую через искажающий фильтр «политики партии».

В России, где рейтинг президента традиционно высок, ожидания граждан от фильма — иные. Какие же?

Для проведения опроса используется технология STIRVOX — краудсорсинговая платформа, позволяющая обобщить мнение жителей различных регионов, а каждому участнику опроса — узнать, кто именно в стране разделяет его точку зрения. По словам создателя STIRVOX Максима Жиленкова, эта технология поможет человеку убедиться, что он не одинок в своем мнении, а всем участникам вместе — лучше понять общество, в котором мы живем. В отношении фильма Стоуна это будет тем более интересно: ведь рейтинг — рейтингом, а Путин у каждого свой. Каково же представление о президенте России у россиян, подтверждений или опровержений каких догадок они ждут от грядущей премьеры работы Оливера Стоуна?