Джакарта, 19 июня, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Четверо заключенных одной из тюрем Индонезии совершили побег, прокапав 15-метровый тоннель, сообщает 19 июня Associated Press.

Цитата из к/ф «Побег из Шоушенка». реж Фрэнк Дарабонт. 1994.США Побег

Во время проведения утренней переклички в тюрьме Керобакан, расположенной на курортном острове Бали в городе Денпасар, было обнаружено отсутствие четырех заключенных, заявил представитель полиции Путу Ика Прабава.

Преступники сбежали через проделанное отверстие в стене, ведущее в 15-метровый туннель, отметил Прабава.

Все четверо заключенных были иностранными гражданами из Австралии, Болгарии, Индии и Малайзии.

Сбежавшие преступники отбывали сроки от одного до 14 лет, за различные преступления, среди которых наркоторговля, отмывание денег, нарушение иммиграционного законодательства.

Напомним, побеги из тюрем Индонезии достаточно распространены, что связано с проблемой переполненности мест лишения свободы. Это вызвано недостаточным финансированием пенитенциарной системы, а также в связи с активизировавшейся борьбой с наркопреступностью в стране, так как большинство заключенных отбывают наказание именно за наркоторговлю.