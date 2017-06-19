Донецк, 19 июня, 2017, 10:54 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 18 июня, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии 10 раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 47 раз, сообщают 19 июня СМИ народных республик.

John Crosby Миномётный обстрел

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили 10 раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по пгт Фрунзе и Калиново, селам Веселая Гора, Желобок и Обозное.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм и артиллерийские снаряды калибра 122 мм, автоматические станковые гранатометы АГС, ручные противотанковые гранатометы РПГ, станковые противотанковые гранатометы СПГ, стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, один боец республики погиб, всего украинские силовики нарушили режим тишины 47 раз. Под огнем оказались 15 населенных пунктов.

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От обстрелов украинской артиллерии погибла мирная жительница в селе Коминтерново. Девушка 19 лет скончалась на месте от осколочного ранения в голову.

Также в результате обстрелов ВСУ погиб один военнослужащий ДНР. Украинские силовики повредили один дом в Ясиноватой и один — в Донецке.

По данным Украины, шесть военнослужащих ВСУ получили ранения. «Штаб АТО» зафиксировал 47 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Павлополя, Чермалыка, Широкино, Николаевки, Водяного, Талаковки, Лебединского.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Каменки, Луганского, Авдеевки, Крымского, Троицкого, Новотошковского, Золотого, Катериновки, Новоалександровки, Новозвановки, Станицы Луганской, Счастья.

Напомним, на Украине с 2014 года продолжается гражданская война, развязанная Киевом. В 2014 и 2015 годах между воюющими сторонами были подписаны Минские соглашения, предусматривающие мирное урегулирование конфликта. Однако, украинские силовики не спешат реализовывать соглашения, постоянно проводя наступление на позиции ополченцев и применяя боевую технику.