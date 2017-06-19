Москва, 19 июня, 2017, 10:29 — ИА Регнум. Жительница Апатитов Дарья Старикова, рассказавшая президенту России Владимиру Путину о своей тяжелой болезни во время «Прямой линии», будет доставлена в Москву спецбортом МЧС. Самолет вылетел Мурманск утром 19 июня, сообщает пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Пациентка нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи», — отметили в ведомстве.

Спецборт Sukhoi Superjet 100 поднялся в воздух с аэродрома Раменское в Подмосковье. На борту воздушного судна — современное оборудование и специальный медицинский модуль, аппараты искусственного дыхания и кардиомониторы. Благодаря им девушке будет оказана необходимая помощь в период полета.

Наблюдать за состоянием тяжелобольной северянки в полете будут специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и психолог. По прилету в столицу девушку примет Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня во время прямой линии 24-летняя Дарья Старикова рассказала главе государства о том, что страдает раком четвертой стадии. Девушка пожаловалась на отсутствие в Апатитах узких медицинских специалистов.

По словам Дарьи, сначала медики поставили ей неверный диагноз, из-за чего время для лечения онкозаболевания было упущено. 16 июня девушка попала в реанимацию.

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