Санкт-Петербург, 19 июня, 2017, 10:23 — ИА Регнум. После церемонии открытия Кубка конфедераций FIFA и первого матча турнира, которые состоялись на стадионе «Санкт-Петербург» вечером 17 июня, со спортивной арены было вывезено спецтранспортом около 180 кубометров мусора. Об этом сообщили 19 июня в комитете по благоустройству Северной столицы.

Gov.spb.ru Вывоз мусора с территории стадиона «Санкт-Петербург»

Напомним, в матче открытия сборная России победила команду Новой Зеландии со счетом 2:0. Как сообщил ранее официальный Twitter-аккаунте турнира, первый матч Кубка конфедераций посетил 50 251 зритель.

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Уборкой территории, прилегающей к стадиону, занимались свыше 150 работников соответствующих городских служб. Дороги и тротуары у спортивной арены были вымыты с использованием специальных шампуней. Такие же силы будут привлечены и во время следующих матчей Кубка конфедераций на Крестовском острове.

Напомним, матчи Кубка конфедераций пройдут в Петербурге 22, 24 июня и 2 июля (финал).

Службы, отвечающие за благоустройство Петербурга, организовали раздельный сбор мусора во время матчей. На подходах к стадиону на 30 точках установлены 60 специальных контейнеров. На самом стадионе на 45 точках были установлены по 2 контейнера емкостью 1,1 кубометр для раздельного сбора мусора.

В частности, отдельно собираются пластиковые бутылки и стаканы, упаковочная пленка, алюминиевые банки, стекло и незагрязненная бумага. Это вторсырье отправляется на предприятия по переработке. Кроме того, на территории Приморского парка Победы у стадиона «Санкт-Петербург» установлены специальные экобоксы для сбора ртутных ламп и батареек.

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Отметим, что Петербург входит в десятку наиболее экологически чистых регионов страны. Город принимает активное участие во всероссийских и международных экологических проектах, таких как «Час земли», «Чистый берег», фестиваль энергосбережения «Вместе Ярче», «День без автомобиля», «РазДельный Сбор», «Всероссийский день посадки леса», а также реализует собственные проекты и образовательные программы. В настоящее время в Санкт-Петербурге разрабатывается приоритетный проект «Экологическое просвещение».