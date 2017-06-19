Москва, 19 июня, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Практически у двух третей жителей России (61%) летний отдых в 2017 году ограничится домом и дачей — 21% останутся дома и будут заниматься своими делами, 20% проведут отпуск на даче, еще 20% не поедут отдыхать. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Цитата из м/ф «Каникулы в простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР Каникулы в деревне

8% опрошенных планируют поехать в другой город России, столько же поедут на Черноморском побережье Кавказа. 4% хотят уехать на отдых за границу.

19% граждан РФ пока не решили, куда поедут отдыхать летом.

41% жителей России планируют не отправлять своих детей и внуков на летний отдых. 18% возьмут их с собой на дачу. 10% опрошенных намерены поехать с детьми в другие города России.

В летние оздоровительные лагеря отправят детей лишь 7% респондентов. 17% затруднились ответить.

Опрос проведен 19—22 мая 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России в основном отказываются от летнего отдыха из-за нехватки денег. Эту причину называют 44% опрошенных, не намеревающихся покидать место проживания.

Так, траты на отдых за год (из расчета на одного члена семьи) существенно выросли: с 33 тыс. 653 рублей в 2016 г. до 39 тыс. 806 рублей в 2017 г., что превышает прошлогодний показатель на 18%.

Читайте также: Траты жителей России на летний отдых выросли на 18%: опрос