Лондон, 19 июня, 2017, 09:13 — ИА Регнум. Бывший председатель Еврокомиссии Мартин Шульц призывает британцев быть готовыми к компромиссу в переговорах по Brexit, пишет 19 июня Deutsche Presse-Agentur.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Я надеюсь, что британцы во время переговоров будут придерживаться концепции реализма и покажут готовность к компромиссу, — сказал Шульц в интервью изданию. — Им этого не хватало в прошлом».

Он отметил, что Брюссель, в свою очередь, должен сделать все возможное, чтобы обеспечить реальные, «посильные» последствия Brexit для стран ЕС, следуя основным принципам переговоров с Лондоном.

Министр иностранных дел Германии Габриэль Зигмар также подчеркнул, что надеется на продуктивные переговоры Брюсселя и Лондона.

«У нас еще есть шанс сделать Brexit мягким: Великобритания может остаться в общем рынке и таможенном союзе ЕС, но тогда придется обеспечить свободу перемещения рабочей силы», — отметил он в интервью изданию.

Напомним, 29 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэйдала официальный старт процедуре выхода страны из Евросоюза, подписав официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.

Она настаивает на выходе Великобритании из таможенного союза и общего рынка ЕС и заключении соглашения о свободной торговле.