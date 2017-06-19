Доха, 19 июня, 2017, 09:02 — ИА Регнум. Катар не собирается сокращать или прекращать поставки газа в ОАЭ, несмотря на дипломатический кризис, который продолжается уже несколько недель. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Аль-Джазира» генеральный директор Qatar Petroleum Саад аль-Кааби (Saad al-Kaabi).

Флаг Катара

По его словам, произошел «форс-мажор», то есть пункт, который предусматривается в договоре по газопроводу «Дельфин» (Dolphin), который связывает катарское гигантское месторождение на севере с ОАЭ. Однако Доха не планирует прекращать поставки, причем по другим причинам.

Дело в том, что в воскресенье, 18 июня, руководитель Национальной нефтяной корпорации Шарджа заявил, что совершенно не ожидал, что эмират получит поставку катарского газа. Ведь недавно между Катаром и рядом арабских стран, включая ОАЭ, произошел дипскандал.

Гендиректор Qatar Petroleum обратил внимание на то, что, учитывая форс-мажорные обстоятельства, катарская сторона могла бы прекратить экспортировать голубое топливо в ОАЭ. В этом случае огромный ущерб был бы нанесен ОАЭ в целом, и в особенности самому населению, которое для Катара «считается как браться». Поэтому было решено продолжить поставки, объяснил аль-Кааби.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, газопровод «Дельфин» идет из Катара в ОАЭ и Оман. Каждый день по нему поставляется около 5 млн кубометров газа в ОАЭ и 5,6 млн кубометров в Оман. В целом сами ОАЭ имеют не особенно перспективные варианты замены поставок катарского газа по этому трубопроводу. В качестве одной из альтернатив можно рассмотреть увеличение добычи газа в Абу-Даби и использование большего объема дизельного топлива для электростанций, но это довольно непростой вариант.

Напомним, что ОАЭ присоединились к Саудовской Аравии в вопросе прекращения воздушного, морского и наземного сообщения с Катаром в понедельник, 5 июня. При этом Доху обвинили в поддержке экстремистских группировок. Катар подобные обвинения отвергает и заявляет, что не собирается отвечать своим соседям аналогичными мерами.

В то же время Катар обладает третьим по величине газовым месторождением в мире и является одним из крупнейших производителей и экспортеров СПГ. ОАЭ же зависит от импортируемого газа, который используется для производства половины электричества страны. Импорт покрывает примерно половину спроса электростанций (в миллионах тонн нефтяного эквивалента). Причем около 40% закупаемого ОАЭ газа идет из Катара. Для Дохи же поставки топлива в эту соседнюю страну составляют всего 10% экспорта.

В результате эскалации конфликта с Катаром многие эксперты предполагали, что первым серьезным последствием дипломатического скандала могут быт именно проблемы с поставками газа. В частности, зампред правления компании «Газпром» Александр Медведев говорил, что усложнение ситуации с Дохой может спровоцировать перебои с поставками сжиженного газа. Также ОАЭ запрещали катарским судам использовать свои порты, в результате чего Дохе в срочном порядке приходилось заключать новые контракты с Сингапуром, чтобы суда могли осуществлять дозаправки. Однако серьезных проблем с экспортом катарского СПГ пока не произошло. Проблемы произошли с производством инертного газа из-за того, что Саудовская Аравия перекрыла госграницу с Катаром.

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