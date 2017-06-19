Мадрид, 19 июня, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Шесть самолетов, 200 военнослужащих и 25 пожарных Испании участвуют в борьбе с огнем в районе португальского поселка Педроган-Гранди, где по последним данным в результате мощных лесных пожаров погибли 61 человек, и 62 человека получили ранения, сообщает El Periódico со ссылкой на Министерство внутренних дел Испании.

Ylvers Огонь в лесу

В зону бедствия до настоящего времени были переброшены четыре самолета пожаротушения от Министерства сельского хозяйства, рыболовства, продовольствия и окружающей среды Испании, каждый из которых может поднимать в воздух пять с половиной тыс. литров воды, и два самолета Air Tractor, способных нести до 3 тыс. литров, которые предоставило правительство центрального испанского автономного региона Кастилия-ла-Манча.

Кроме того, в соседнюю страну из Испании были доставлены наземные модули пожаротушения, три легких и три тяжелых пожарные машины, а также командный автомобиль и 25 пожарных из автономного региона Сообщество Мадрида.

Также в Португалию для борьбы со стихией прибыл наземный модуль пожаротушения от подразделения борьбы с чрезвычайными ситуациями вооруженных сил Испании в сопровождении 200 испанских военнослужащих.

Между тем, министр сельского хозяйства Испании Гарсия Техерина от имени правительства Испании выразила солидарность португальскому народу и предложила выделить еще больше ресурсов, если в этом будет необходимость.

Напомним, по заявлению официальных лиц, лесные пожары в центральном регионе Португалии стали беспрецедентными по количеству жертв в современной истории страны.

Особенно пострадал муниципалитет Педроган-Гранди, где 17 июня погибло более 60 человек, часть из них сгорели заживо в своих машинах, пытаясь проехать через горящий лес. Спасатели сообщают, что эти цифры могут быть не окончательными, так как они еще ведут поиски погибших на потушенных участках леса.

Как сообщают официальные службы, к настоящему моменту локализовать очаги возгорания пока не удалось, пожарам способствует ветер и засушливая погода в регионе. Сообщается, что в тушении участвуют уже более 1500 спасателей и пожарных, среди которых также есть раненые.

Организация объединенных наций и многие страны мира уже выразили соболезнования Португалии в связи с трагедией. Помимо Испании свою помощь в тушении пожаров предложили Германия и Франция.