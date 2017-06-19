Москва, 19 июня, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Цена на нефть марки Brent 16 июня в первой половине дня восстанавливалась на 1,8%, до $47,58 в рамках коррекционного движения. Во второй половине дня цена снизилась до $47,05.

catmoz Нефть

Нормально восстановиться ценам на нефть не дает постоянное еженедельное увеличение буровых установок в США, заявил корреспонденту аналитик Альпари Владислав Антонов. Количество нефтяных буровых установок растет 22 недели подряд.

Согласно последним данным Baker Hughes, за минувшую неделю общее количество буровых установок составило 933, количество нефтяных установок выросло на 6 единиц до 747 штук, количество газовых установок — на одну единицу до 186 штук.

Сегодня, 19 июня, в Азии за баррель Brent дают $47,21 (-0,14%). Несмотря на негативный фон для нефти, быки могут при поднятии цен выше 47,75 на время изменить техническую картину в свою сторону.

Это позволит им в течение трех дней вернуть цену к уровню $49. Снижение котировок ниже $46,60 перечеркнёт все планы покупателей.

В центре внимания трейдеров остаются новые отчёты по запасам нефти от Американского института нефти и Минэнерго США, которые выйдут 20 и 21 июня.

Напомним, 16 июня торги по нефти завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,95%, до $47,37 за баррель, WTI — на 0,64%, до $44,97 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в августе 2017 года на СПбМТСБ выросла на 0,11%, до $44,65 за баррель.

Читайте также: «Коррекция в нефти не затянется»