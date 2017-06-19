Симферополь, 19 июня, 2017, 07:48 — ИА Регнум. Чешская партия «Свобода и прямая демократия» (СПД) создаст рабочую группу, которая будет заниматься проблемами очистки воды в Крыму, об этом сообщает сегодня, 19 июня, газета «Известия» со ссылкой на депутата парламента Чехии Ярослава Голика.

Константин Коровин. На берегу моря в Крыму. 1909

Целый ряд чешских политиков формирует российско-чешскую группу для решения проблемы водоснабжения полуострова. Отмечается, что интерес СПД связан с тем, что партия выступает против политики санкций ЕС и за нормализацию отношений с Москвой.

«Ряд экспертов с обеих сторон уже поддержали нашу инициативу. Кроме того, осенью этого года в Прагу приедет делегация из Крыма, включающая профильных специалистов, предпринимателей и политиков, с которыми мы сможем обсудить все необходимые нюансы и определить конкретные сроки. Мы планируем запуск проекта в 2018 году», — подчеркнул Голик.

Специалисты из Чехии имеют большой опыт работы по решению проблем с водоснабжением, а именно в пустынных зонах на Ближнем Востоке.

По словам главы Минприроды России Сергея Донского, сейчас Россия успешно решает проблему водоснабжения Крыма. Одновременно с этим министр приветствует возможность обмена опытом с другими странами.

«Мы готовы к сотрудничеству с европейскими странами, а также готовы поделиться своим опытом. Потому что ни одно государство мира не сталкивалось с задачей в столь сжатые сроки решить проблему такого масштаба», — сообщил министр.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что республика готова к сотрудничеству с зарубежными партнерами в любых сферах и форматах.

Напомним, что проблема водоснабжения Крыма появилась после того, как в марте 2014 года Крым присоединился к России. Киев начал перекрывать шлюзы Северо-Крымского канала, который обеспечивал поставку воды на полуостров. В апреле 2017 года украинские власти ввели в эксплуатацию новую дамбу на Северо-Крымском канале и полностью заблокировали поставку воды на полуостров.