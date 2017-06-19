Токио, 19 июня, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Плохая погода стала причиной отмены первого чартерного авиарейса из Японии на Южные Курилы. Об этом сообщает 18 июня пресс-служба МИД Японии.

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Рейс российской авиакомпании «Аврора» должен был состояться утром 18 июня, однако сильный туман на Кунашире стал причиной сначала переноса, а потом и отмены вылета. Воздушное судно должно было направиться из японской префектуры Хоккайдо сначала на остров Кунашир, а затем — на Итуруп.

Самолет должен был доставить на эти острова 70 пассажиров — японцев, ранее проживавших здесь. Они собирались посетить могилы своих предков и вернуться в Японию в тот же день.

Как пояснил заместитель главы МИД Японии Нобуо Киси, из-за погодных условий другого выхода, кроме как отменить поездку, не было. Киси добавил, что правительство страны приложит все усилия, чтобы новый визит на Южные Курилы состоялся до конца 2017 года.

Напомним, президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о запуске чартерного рейса из Японии на Южный Курилы в апреле 2017 года, в ходе визита Абэ в Москву. Такой рейс должен был стать первым в истории отношений двух стран.

9 июня министр иностранных дел Японии Фумио Кисида подтвердил, что первый чартерный рейс должен состояться 18 июня. Прежде поездки в рамках безвизовых обменов из Японии на Южные Курилы осуществлялись по морю.

Итогом встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ 27 апреля стала договоренность о том, что японская государственная частная миссия посетит Южные Курилы, чтобы изучить деловые возможности и потенциал налаживания совместной экономической деятельности.

С 30 по 31 мая в Южно-Сахалинске побывала японская делегация, в рамках визита состоялись встречи с представителями руководства области. В конце июня бизнес-миссия посетит непосредственно Южные Курилы.

Как сообщало ИА REGNUM, японская сторона претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи в южной части Курильской гряды, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Официальная позиция России заключается в том, что указанные территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Таким образом, Южно-Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации, при этом ее суверенитет и юрисдикция над ними сомнению не подлежат.