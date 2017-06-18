Пекин, 19 июня, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Бывший китайский политический советник Сунь Хайшань находится под следствием в связи с подозрением его во взяточничестве, передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Верховную Народную Прокуратуру КНР.

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К Суню, как сообщается, были применены принудительные меры, которые могут включать задержание, домашний арест, удержание под стражей, арест или освобождение под залог.

Сунь является бывшим членом Государственного комитета Постоянного Комитета Народного политического консультативного совета Китая, а также главной Комитета по делам Гонконга, Макао и Тафваня и китайцам, проживающим за рубежом. По его случаю начато расследование, сообщает прокуратура.

Напоминаем, что Китай ведет активную борьбу за чистоту партийных и управленческих рядов. В конце мая Промежуточный народный суд города Чжэнчжоу китайской провинции Хэнань объявил о вынесении бывшему члену Народного политического консультативного совета КНР и экс-заместителю главы Управления общественной безопасности Тяньцзиня У Чаншуню приговора о смертной казни с отсрочкой в два года.