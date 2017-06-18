Дамаск, 18 июня, 2017, 23:35 — ИА Регнум. Коалиция во главе с США сбила в районе Ракки самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Сирии, который выполнял задачу против боевиков международной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом, как передает РИА «Новости», говорится в сообщении Минобороны САР.

Desktopwallpapers.org.ua След самолета в небе

«Наш самолет сбили сегодня в обед (18 июня) около города Ракка, когда он выполнял задачу против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в сообщении.

Поиски пилота воздушного судна до сих пор не дали результатов.

Минобороны Сирии считает, что коалиция США пытается «остановить сирийскую армию и их союзников в борьбе против терроризма».

15 июня агентство Associated Press сообщило, что правительственные войска Сирии развивают наступление на последний оставшийся в руках террористов город в провинции Хомс.

По данным оппозиционных мониторинговых организаций, войска правительства Сирии и их союзники подошли на 25 км к городу Сухна, удерживаемому боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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