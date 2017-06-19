Варшава, 20 июня, 2017, 02:14 — ИА Регнум. Подтвержденная информация о визите Дональда Трампа в Польшу в июле 2017 года повлекла бурную реакцию в Варшаве. Что думают и говорят в Польше о предстоящих переговорах с американским президентом, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Этот еще не состоявшийся визит с легкой руки начальника президентской канцелярии Кшиштофа Шерского уже назван «выражением растущей позиции Польши в регионе, а также в НАТО». По его, Щерского, мнению, Вашингтон дает понять, что Варшава — один из центров дискуссии о политике безопасности. Глава польского МИД Витольд Ващиковский, однако, видит ситуацию в немного ином ключе, акцентируя, что в ряду важнейших тем переговоров властей двух стран будет находиться Россия с ее «действиями на Украине».

В качестве материала для анализа используется бесконечный источник ценнейшей информации и намеков разной степени прозрачности, а именно — канал Трампа в твиттере, дополняемый всевозможными заявлениями и жестами президента. Питаемая таким образом трампология обращает внимание на тот факт, что на недавнем саммите НАТО Трамп не сделал заявления относительно абсолютной приверженности США соблюдению 5 статьи Договора о НАТО, причем дал понять, что с каждым членом альянса разговор будет вестись индивидуально. Причем его наиболее интересует южный фланг НАТО, а Польша идентифицирует себя с восточным (со смещением на север).

Что же касается польской инициативы Троеморья, то, обсуждая визит Трампа, Польский институт международных дел подчеркивает экономическое сотрудничество США и Центральной Европы, и все это — на фоне растущей активности Китая. Если Трамп поддержит Троеморья (оно затрагивает страны, лежащие между Черным, Балтийским и Адриатическим морями), то США получит возможности более активно вкладываться в различные связанные с ним проекты, включая цифровые, транспортные и энергетические.

Какова вероятность, что Трамп поддержит данную коалицию (и что происходит, когда он какую-то международную коалицию поддерживает), читайте здесь: Польские трампологи строят планы на Трампа

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