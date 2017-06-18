Москва, 18 июня, 2017, 19:53 — ИА Регнум. 18 июня на стадионе «Казань Арена» был разыгран матч первого тура КК-2017 между сборными Португалии и Мексики. Матч завершился со счетом 2:2.

(сс) AnnRos Футбол

На 34-й минуте вингер «Бешикташа» Рикарду Куарежма открыл счет после поперечного паса Криштиану Роналду — 1:0.

Через 8 минут форвард «Байера» Хавьер Эрнандес сравнял счет ударом головы после навеса Карлоса Велы — 1:1.

На 86-й минуте защитник «Саутгемптона» Седрик Соареш вывел Португалию вперед, добив мяч с острого угла после отскока от защитников — 2:1.

На 90+1-й минуте защитник «Ромы» Эктор Морено вырвал ничью для своей сборной уларом головы после подачи с углового — 2:2.

Статистика матча (Португалия/Мексика)

Удары 10/11

Удары в створ 5/3

Владение 40%/60%

Фолы 14/14

На данный момент Португалия и Мексика делят вторую строчку, имея по одному очку.

Составы на матч:

Португалия: Патрисиу, Пепе, Геррейро, Фонте, Моутиньо, Роналду, Карвальо, Гомес, Нани, Куарежма, Соареш.

Мексика: Очоа, Сальседо, Рейеш, Дос Сантос, Лайюн, Хименес, Вела, Эрнандес, Морено, Эррера, Гуардадо.

Предупреждения: Сильва — 68, Гуардадо — 73, Гомес — 90+1.

Голы: Куарежма 34 — 1:0, Эрнандес 42 — 1:1, Седрик 86 — 2:1. Морено 90+1 — 2:2.