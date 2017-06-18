Екатеринбург, 18 июня, 2017, 19:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей и назначении ряда руководителей региональных силовых структур, в том числе и на Урале. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremin.ru Президент России Владимир Путин

В частности, указом освобождён от должности генерал-майор полиции, заместитель начальника ГУ МВД России по Свердловской области Владимир Романюк. Также Владимир Путин назначил начальником управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу подполковника полиции Александра Вострикова.

Напомним, что 13 июня 2017 года распоряжением главы администрации президента Антона Вайно сменился главный федеральный инспектор в Свердловской области. Им стал Данил Трубинов, а его предшественник Андрей Березовский стал помощником полномочного представителя президента РФ в УрФО Игоря Холманских.

Как сообщало ИА REGNUM, указом президента произведены кадровые перестановки и в Поволжье. Там назначены новые начальник Главного управления МВД РФ по Самарской области и начальник Управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу.