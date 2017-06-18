Москва, 18 июня, 2017, 18:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых назначениях в силовых структурах в ряде регионов. Кадровые перестановки произошли и в Поволжье. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Kremin.ru Президент России Владимир Путин

В частности, назначен начальник Управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу. Им стал полковник полиции Александр Бережной. Также назначен начальник Главного управления МВД РФ по Самарской области: этот пост занял генерал-майор полиции Александр Винников. Главой прокуратуры Чувашской Республики на пятилетний срок назначен Василий Пословский, ранее работавший прокурором Адыгеи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, этим же указом начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГИБДД) был назначен генерал-майор Михаил Черников. Он сменил в должности Виктора Нилова, который был снят с поста 29 марта. По словам зампредседателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслава Лысакова, контракт с Ниловым не был продлен из-за возраста.