Астана, 19 июня, 2017, 02:47 — ИА Регнум. Саммит ШОС, состоявшийся в Астане, уже получил свою долю позитивных и негативных оценок. И если с положительным содержанием все понятно — «мероприятие проведено на высшем уровне, успешно», план по принятию Индии и Пакистана выполнен, то в чем же может прятаться негатив? О том, что не все так прекрасно в Шанхайской организации сотрудничества, как может показаться на первый взгляд, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

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Можно ли рассчитывать на плодотворное взаимодействие стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества, или все происходящее в рамках этого объединения останется благопожеланиями? Этот вопрос вполне можно задать, глядя на поведение некоторых участников, реализующих свои масштабные проекты без оглядки на тех, с кем по логике «сотрудничества» могли бы обсудить направление своих усилий.

Речь идет, прежде всего, о Китае с его «Шелковым путем», интригующим всю планету, но и не только о нем. Вторая похожая проблема ШОС — это декларирование совместных усилий направленных на все благое, разбивающееся о суровые реалии повседневных забот каждого из участников. Похожая ситуация имела место с «объединением» БРИКС, о котором все меньше вспоминают в последнее время.

«Содружество» Бразилии, России, Индии, Китая и Южноафриканской республики уже показало, как в условиях кризиса любые страны переходят в режим «каждый за себя». А увидеть некие благодеяния на уровне государств, идущие «от избытка сердца» в ситуации ограниченности ресурсов нам вряд ли предстоит в ближайшей перспективе.

Так каковы же реальные, а не только провозглашаемые преимущества, которые могут получить страны, вступившие в ШОС? Подробности читайте в статье: Саммит ШОС в Астане: «восьмерка» против «семерки»

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