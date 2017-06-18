Вашингтон, 18 июня, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Спасатели нашли трупы американских моряков, пропавших 17 июня при столкновении эсминца ВМС США Fitzgerald с контейнеровозом ACX Crystal, сообщает пресс-служба 7-го флота США.

United States Navy, Photographer's Mate 3rd Class Bo Flannigan USS Fitzgerald (DDG-62), эсминец УРО типа «Арли Бёрк»

Кроме того, газета The Wall Street Journal также написала, что тела всех семерых пропавших военных моряков были найдены.

Согласно сообщению, трупы пропавших моряков находились в отсеках эсминца Fitzgerald, затопленных после столкновения. Уточняется, что все погибшие уже доставлены в морской госпиталь в Йокосуке, а их родственники получили соответствующие уведомления и «необходимую помощь».

Как сообщало ИА REGNUM, эсминец ВМС США Fitzgerald и контейнеровоз ACX Crystal, шедший под флагом Филиппин, столкнулись в ночь на 17 июня в районе мыса Иродзаки к югу от японского полуострова Идзу. Эсминец получил удар в правый борт — ниже и выше ватерлинии. Экипаж передал сигнал о случившемся японской береговой охране. На место столкновения были направлены пять катеров и авиация.

Эсминец Fitzgerald приписан к военно-морской базе Йокосука, располагающейся в 100 км от места инцидента, в итоге которого трое американских моряков получили ранения, а семь членов экипажа эсминца были объявлены пропавшими без вести.