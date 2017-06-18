Москва, 18 июня, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поделился своими впечатлениями от очередной «прямой линии» с гражданами России. Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу НТВ сегодня, 18 июня.

Kremin.ru Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин отметил, что вопросы и жалобы российских граждан, поступившие в ходе «прямой линии», не стали для него революционным открытием, но при этом он всё равно узнал много нового.

«Да, я кое-что узнал нового, и это естественно, потому что это прямое общение с людьми, но сказать так, чтобы для меня здесь были какие-то революционные открытия, так, пожалуй, тоже сказать не могу», — сказал российский лидер.

Президент подчеркнул, что в постоянном режиме занимается подобными вопросами. Но формат «прямой линии» глава государства считает полезным.

«Мы видим иногда вещи, требующие особого внимания, в том числе со стороны правительства и с уровня президента, поэтому и проводятся такие мероприятия как «прямая линия», чтобы почувствовать этот нерв», — пояснил Путин.

По его мнение, многие пользуются возможностью «прямой линии», чтобы задать вопрос президенту, донести свою озабоченность, боль или обратиться с какой-либо просьбой.

При этом Путин считает, что тот факт, что люди стараются напрямую обратиться к главе государства, вовсе не означает, что на местах работа не ведется.

«Просто мы не видим этой работы, ведь обращаются только те, которые пока не решили свои проблемы. А ведь огромное количество людей, они все-таки живут, и у них что-то получается, а это обеспечивают как раз руководители регионального и муниципального уровня. Поэтому я уже не сказал бы, что только все в ручном управлении, в ручном режиме делается», — считает президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пятнадцатая по счету «прямая линия» с президентом прошла 15 июня. Мероприятие длилось почти четыре часа. За это время Путин ответил более чем на 70 вопросов.