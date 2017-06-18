Бразилиа, 18 июня, 2017, 12:26 — ИА Регнум. «Темер — самый опасный преступник, — заявил Батиста в интервью бразильскому журналу Época. — Обвинения в коррупции против него множатся, количество требующих его отставки нарастает, но Темер все категорически отрицает и будет цепляться за власть до последнего».

Diego DEAA Мишел Темер

«Настоящие преступники сидят не в тюрьме, а во дворце Планалту (официальная рабочая резиденция президента Бразилии — прим. ИА REGNUM ), — заявил глава предприятия JBS. — В этом здании обитают люди, не стыдящиеся просить деньги за каждое движение их пальцев, за каждый свой одобряющий взгляд в вашу сторону».

По словам предпринимателя, «каждый бизнесмен в стране, если он хочет жить и работать, несет миллионы долларов политикам всех мастей и цветовой гаммы, иначе — крах».

«С момента знакомства с Темером я превратился для него в дойную корову — источник финансирования всех его политических кампаний, — пожаловался Батиста журналу. — Когда Темер обращается за деньгами, о таких понятиях, как стыд и совесть, он забывает. Между нами никогда не было дружбы, всегда были только отношения начальника и подчиненного. Я был для него источником средств, которые шли на организацию избирательной кампании, прямого подкупа и взяток нужным людям».

В пятницу, 16 июня, Джозели Батиста вернулся в Бразилию из Нью-Йорка, где он, по его мнению, находится «на безопасном расстоянии от мафии», и дал показания следователям Федеральной полиции, в которых подтвердил факты давления на него со стороны нынешнего президента страны «с целью вымогательства миллионов долларов».

После этой публикации в Época Мишел Темер пообещал «в ближайший понедельник предпринять все необходимые шаги по опровержению ложных обвинений со стороны Батисты, а также возбуждению дел, как уголовных, так и гражданских, против этого предпринимателя».