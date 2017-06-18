Москва, 18 июня, 2017, 10:28 — ИА Регнум. Напомним, накануне в Санкт-Петербурге состоялось открытие турнира Кубка конфедераций. Первый матч прошёл на стадионе «Санкт-Петербург Арена» на Крестовском острове (та самая «Зенит Арена» за 44 млрд рублей). Играли: сборная Россия и сборная Новой Зеландии.

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Российские футболисты одержали победу со счетом 2:0.

21 июня российской сборной предстоит матч против действующих чемпионов Европы — сборной Португалии. Шансов победить у наших футболистов очень мало.

Стоит отметить, что сегодня сборная Португалии сразится со сборной Мексики в Казани.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и завершится 2 июля.