Каракас, 18 июня, 2017, 05:37 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал американскую социальную сеть микроблогинга Twitter «выражением фашизма», после того как внутри сети были заблокированы аккаунты его сторонников, сообщает агентство Reuters.

Kremlin.ru Николас Мадуро

«Twitter в Венесуэле сегодня дезактивировал тысячи людей», — заявил Мадуро.

Президент призвал журналистов опубликовать фотографию директора сети Twitter в Венесуэле, для того чтобы граждане страны знали, «кто отвечает за манипуляции».

Представители социальной сети пока никак не отреагировали на заявление президента Венесуэлы и не ответили на просьбу о комментарии со стороны СМИ.

Пока неясно точно, сколько именно учетных записей в сети было заблокировано.

Между тем Мадуро призывает своих сторонников не покидать поле информационной битвы.

«Они закрыли тысячи счетов, если они закрыли тысячу, мы откроем 10 тысяч или более с участием молодежи, — отметил глава Венесуэлы. — Битва в социальных сетях очень важна».

Сообщается также, что бывший лидер Венесуэлы Уго Чавес активно пользовался Twitter, став пионером среди политиков в использовании этой сети. И сейчас количество подписчиков его аккаунта (4 млн человек) превышает количество подписчиков Мадуро, чей микроблог читают 3 млн человек.

Напомним, политический кризис в Венесуэле перешел в очередную горячую фазу после того, как президент страны Николас Мадуро объявил о созыве Конституционной ассамблеи с целью внести редакции в основной закон страны. Оппозиция обвинила президента в насильственном изменении конституции и вывела людей на улицы. В результате столкновений во время уличных акций погибли около 70 человек.

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