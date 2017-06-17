Берлин, 18 июня, 2017, 01:05 — ИА Регнум. «Санкции всегда ошибочны, они являются политически некорректными, — считает Гауланд. — И они не вернут ни частицы Крыма. Крым — это исконно русская территория, и она не может вернуться в состав Украины».

Olaf Kosinsky Александр Гауланд, партия «Альтернатива для Германии»

Политик напомнил также, что Крымский полуостров оказался в составе Украины после того, как Советский Союз передал эту территорию Украинской ССР.

Комментируя отношения России и западных стран, Гауланд отметил, что после крушения СССР Запад так и не сумел построить нового мирового порядка с участием Москвы, причиной этого стало и расширение НАТО на восток.

«Немцам всегда было хорошо, когда у нас были хорошие отношения с Россией», — отметил также представитель немецкой партии.

Напомним, консервативная и евроскептическая партия «Альтернатива для Германии» была образована в начале 2016 года. В настоящее время партия не имеет представительства в Бундестаге. Два члена партии являются членами Европарламента.

Читайте также: Александр Гауланд: Ислам — культурная проблема в Германии