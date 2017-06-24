Екатеринбург, 24 июня, 2017, 08:25 — ИА Регнум. 24 июня в кинотеатре «Колизей» города Екатеринбурга пройдет показ фильма Микеланджело Антониони «Фотоувеличение». Проект «Иноекино» представит отреставрированную копию ленты.

Цитата из к/ф «Фотоувеличение». Реж. Микеланджело Антониони. 1966. Италия — Великобритания — США Разговор

Сюжет фильма основан на рассказе Хулио Кортасара «Слюни дьявола». Несмотря на детективную составляющую, основной смысл заключается не в раскрытии тайны, а в нарастающем отчуждении как главного героя, так и всего общества. Антониони изображает едкую сатиру на изысканность и бессмысленность существования некоторых слоев общества. Он описывает все то, что поддается его осуждению: манеры, нравы, музыку, эксцентричность и даже сексуальность.

«Фотоувелечение» стал первым фильмом, в котором показана обнаженная женская натура. Для того, чтобы обойти цензуру, создатели фильма организовали подставную компанию, на которую не налагались цензурные запреты.

Ретроспектива картины состоится еще в трех российских городах: Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.