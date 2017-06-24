«Поэт отчуждения и некоммуникабельности» в России
Екатеринбург, 24 июня, 2017, 08:25 — ИА Регнум. 24 июня в кинотеатре «Колизей» города Екатеринбурга пройдет показ фильма Микеланджело Антониони «Фотоувеличение». Проект «Иноекино» представит отреставрированную копию ленты.
Сюжет фильма основан на рассказе Хулио Кортасара «Слюни дьявола». Несмотря на детективную составляющую, основной смысл заключается не в раскрытии тайны, а в нарастающем отчуждении как главного героя, так и всего общества. Антониони изображает едкую сатиру на изысканность и бессмысленность существования некоторых слоев общества. Он описывает все то, что поддается его осуждению: манеры, нравы, музыку, эксцентричность и даже сексуальность.
«Фотоувелечение» стал первым фильмом, в котором показана обнаженная женская натура. Для того, чтобы обойти цензуру, создатели фильма организовали подставную компанию, на которую не налагались цензурные запреты.
Ретроспектива картины состоится еще в трех российских городах: Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.