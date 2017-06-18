Варшава, 18 июня, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Попытки Польши придать Украине более польскую культурную и политическую направленность не прекращались на протяжении всего периода сосуществования поляков и украинцев. На сей раз Польшу и Украину поссорили вовсе не средневековые, а гораздо более близкие к нашему времени события. Какие же исторические моменты не поделила нынешняя «независимая» Украина со своей западной соседкой, рассказывается в статье обозревателя ИА REGNUM Станислава Стремидловского.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Часто культурная гармония оказывалась недостижима, и тогда ей на смену приходило угнетение, войны, набеги и прочие эксцессы, которыми богата была история Европы. Попытка нынешней украинской администрации поднять на щит имена «героев сопротивления», которых весь мир знает как прихвостней фашистских оккупантов, оставляет большую часть европейцев спокойными. Мало ли какие герои у этих, «настрадавшихся» от России аборигенов. Но из этого ряда равнодушных вдруг ярко выбилась Польша, не обладающая каким-либо официальным сочувствием к русским. Тем более ценной можно считать ее поддержку в установлении исторической правды о страшных годах фашистской оккупации.

Да, действительно, украинские полицаи почти не сражались с Советской Армией, вместо этого они мародерствовали и уничтожали мирное население Польши и Белоруссии. Вышедшая недавно во влиятельной варшавской газете Rzeczpospolita статья заместителя директора Центра польско-российского диалога и согласия Лукаша Адамского весьма примечательна тем, что дает целый ряд оснований к объективной оценке польско-украинских исторических разногласий. Есть среди этих разногласий и менее острые, по сравнению с темой нацистских прислужников во время оккупации.

Но все они важны, так как позволяют правдиво и научно оценить мифы, составляющие костяк идеологии современного «украинского недогосударства». А ведь правильно поставленный диагноз может оказаться первым шагом к выздоровлению, не так ли?

О каких исторических моментах упомянул Лукаш Адамский в своей работе, читайте в статье: Польские историки отказывают Украине в «тысячелетней истории»

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