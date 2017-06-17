Россия уверенно обыграла Новую Зеландию в первом матче КК-2017
Санкт-Петербург, 17 июня, 2017, 19:53 — ИА Регнум. 17 июня на стадионе «Крестовский» был разыгран матч первого тура Кубка Конфедераций между сборными России и Новой Зеландии. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев турнира.
На 32-й минуте опорный полузащитник «Спартака» Денис Глушаков открыл счет, добив мяч в пустые ворота после рикошета от защитника — 1:0.
На 69-й минуте форвард «Краснодара» Федор Смолов удвоил преимущество хозяев после прострела Александра Самедова — 2:0.
Статистика матча (Россия/Новая Зеландия)
Удары 18/9
Удары в створ 8/2
Владение 57%/43%
Фолы 12/11
На данный момент Россия идет на первом месте с 3-мя очками. Новая Зеландия опустилась на последнюю строчку без очков.
Составы на матч:
Россия: Акинфеев, Джикия, Васин, Кудряшов, Ерохин, Глушаков, Полоз, Самедов, Жирков, Головин, Смолов.
Новая Зеландия: Маринович, Винн, Боксолл, Барбаруес, Макглинчи, Вуд, Рохас, Томас, Колви, Смит, Дюранте.
Главный арбитр матча: Вильмар Родан.
Голы: Глушаков 32 — 1:0, Смолов 69 — 2:0.