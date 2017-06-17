Санкт-Петербург, 17 июня, 2017, 19:53 — ИА Регнум. 17 июня на стадионе «Крестовский» был разыгран матч первого тура Кубка Конфедераций между сборными России и Новой Зеландии. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев турнира.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 32-й минуте опорный полузащитник «Спартака» Денис Глушаков открыл счет, добив мяч в пустые ворота после рикошета от защитника — 1:0.

На 69-й минуте форвард «Краснодара» Федор Смолов удвоил преимущество хозяев после прострела Александра Самедова — 2:0.

Статистика матча (Россия/Новая Зеландия)

Удары 18/9

Удары в створ 8/2

Владение 57%/43%

Фолы 12/11

На данный момент Россия идет на первом месте с 3-мя очками. Новая Зеландия опустилась на последнюю строчку без очков.

Составы на матч:

Россия: Акинфеев, Джикия, Васин, Кудряшов, Ерохин, Глушаков, Полоз, Самедов, Жирков, Головин, Смолов.

Новая Зеландия: Маринович, Винн, Боксолл, Барбаруес, Макглинчи, Вуд, Рохас, Томас, Колви, Смит, Дюранте.

Главный арбитр матча: Вильмар Родан.

Голы: Глушаков 32 — 1:0, Смолов 69 — 2:0.