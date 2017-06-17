Санкт-Петербург, 17 июня, 2017, 19:02 — ИА Регнум. Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что доволен организацией Кубка Конфедераций.

Amar77 Стадион «Казань Арена»

«Я очень впечатлён… Я вижу, что люди воодушевлены, они также сильно вовлечены в процесс того, что происходит. Стадионы очень красивые, фантастические, особенно в Санкт-Петербурге, но также и в Казани, Сочи, Москве, и теперь я уже с нетерпением жду сами футбольные матчи», — сказал он журналистам.

«Кубок Конфедераций является хорошим тестом, хорошей возможностью посмотреть, проверить, как все пройдёт, как все организовано… Я уверен, что и Чемпионат мира будет организован на высоком уровне», — отметил глава ФИФА.

17 июня на стадионе «Санкт-Петербург» прошла церемония открытия Кубка конфедераций, после которой начался первый матч турнира, в котором встречаются Россия и Новая Зеландия.