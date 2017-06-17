Москва, 17 июня, 2017, 18:49 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поделился ожиданиями от Кубка конфедераций по футболу, стартовавшего 17 июня матчем между сборными РФ и Новой Зеландии.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы едины в том, что футбол призван служить целям общественного развития, объединять государства и континенты… укреплять волю и веру, вдохновлять, дарить мечту подрастающему поколению. Именно здесь, на современных футбольных аренах, будет идти бескомпромиссная, честная, справедливая борьба до последних минут матчей», — сказал президент РФ.

Путин надеется, что на стадионах в городах, где будут проходить матчи Кубок конфедераций, будет вестись честная борьба.

Также президент РФ пожелал успехов и командам, и болельщикам: «Дорогие друзья, будем смотреть футбол! Добро пожаловать в Россию!».