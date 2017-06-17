* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Дамаск, 17 июня, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Военно-космические силы (ВКС) РФ в июне нанесли авиаудары по объектам группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и уничтожили двух полевых командиров, говорится в пресс-релизе Минобороны РФ.

Mil.ru Самолёт ВКС России в Сирии

Отмечается, что в результате авиаударов ВКС РФ уничтожены полевые командиры ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Умар аль-Бельжики и Абу Ясин аль-Масри. Также уничтожены около 180 боевиков, 16 единиц авто‑ и бронетехники, артиллерийское орудие, 4 пункта управления и склад оружия и боеприпасов.

По информации Минобороны, террористы намеревались прорвать оборонительные рубежи в сирийском городе Дейр-эз-Зор, в котором оказались заблокированы правительственные войска.