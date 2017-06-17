Мадрид, 17 июня, 2017, 18:27 — ИА Регнум. «Атака, в результате которой он был убит, состоялась, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, 28 мая. А вот информация о ней распространена тремя неделями позже. Почему?» — задается вопросом американский корреспондент издания Даниэль Ириарте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Удар

По мнению журналиста, «русские ничего не делают без умысла, вот и на этот раз в их действиях просматривается план: здесь — не только пропагандистский триумф Москвы, одержавшей победу не столько над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сколько над Штатами, гоняющимися за главой исламских экстремистов с октября 2011 года, то есть с того момента, когда он еще даже был не верховным главнокомандующим джихадистов, а всего лишь «одним из». Ни 25 миллионов, обещанных в качестве вознаграждения информатору, ни три года интенсивных бомбардировок «мест возможного нахождения террориста» Штатам желаемого результата не принесли».

Триумф в борьбе с Вашингтоном для Москвы — дело, конечно, хорошее и приятное, но это — побочный эффект, второстепенная цель. На самом деле, по мнению журналиста, «Кремлю интересно другое».

«Информация об уничтожении сегодняшнего террориста номер один, прозвучала всего через три дня после того, как при ООН было принято решение об организации Антитеррористического управления (так в оригинале — прим. ИА REGNUM ). Москва хочет, чтобы это управление возглавил ее человек и успехи в борьбе с террористами и терроризмом ей для проведения своего функционера в кресло главы АУ ООН крайне необходимы» — раскрывает «настоящую тайну» уничтожения Аль-Багдади испанский журналист.

«Кандидатур у Москвы было две, — считает, Ириарте. — Первая — Андрей Крутских, эксперт в сфере кибербезопасности и высокопоставленный кремлевский менеджер. Это имя мало кому что говорило. Зато второе у всех на слуху. Это посол России в США Сергей Кисляк. Руководитель Антитеррористического управления будет иметь статус заместителя Генерального секретаря ООН. Для РФ провести своего человека во главу этой структуры очень важно. Но это неприемлемо для США».

Правда, помешать русским в исполнении своего плана Америке будет сложно, считает автор, напоминающий, что «новая структура создается непосредственно Генсеком, а не Советом Безопасности, поэтому наложить вето на кандидатуру, выдвигаемую Кремлем, Вашингтон не может. Остается только обрабатывать Гуттериша персонально, чем американский представитель при ООН Никки Хейли, судя по всему уже и занимается».

Хейли, кстати, уже заявила, по словам анонимного источника журналиста, что «кремлевский ставленник в кресле руководителя АУ — не тот вариант, которому она бы аплодировала, но и не та новость, которая бы ее удивила».

«Не знаю, как это у русских получается, но ведь они добиваются своего, — сказала постпред США. — Только слепой не видит, что идет дезападизация или овосточивание — называйте, как хотите — ООН».