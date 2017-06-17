Донецк, 17 июня, 2017, 17:47 — ИА Регнум. 21 жительница подконтрольной украинским властям части Донецкой области в рамках гуманитарной программы помощи соотечественникам включена в лист ожидания для родов в ДНР. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Pixabay.com Младенец

«На сегодняшний день в рамках реализации гуманитарной программы на свет появились 15 детей, в листах ожидания находится 21 женщина. В Донецком Республиканском центре охраны материнства и детства министерства здравоохранения ДНР соблюдаются все условия для комфортного пребывания матери и ребенка», — отметили в ведомстве.

По информации Минздрава, совсем не так обстоят дела на подконтрольной Киеву территории. В частности, в городе Краматорске констатировали плачевную ситуацию с родовспоможением.

«Моему врачу мы заплатили 12 тысяч гривен. Определенной таксы у нее нет. Она нам так и сказала: «Сумма, которую могут себе позволить заплатить врачу, у каждого разная» — приводит слова беременной пациентки из Краматорска пресс-служба Минздрава.

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На горячие линии Минздрава поступают звонки из Павлограда (Днепропетровской области), Одессы, Харькова — территория Украины, а также Мариуполя, Дзержинска, Димитрова, Селидово, Красноармейска, Славянска — городов Донбасса, подконтрольных Украине.

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В министерстве здравоохранения отметили, что основой системы здравоохранения ДНР является высокий профессионализм врачей, наличие необходимого медицинского оборудования, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также внимательное отношение персонала к будущим роженицам.

Напомним, что 17 февраля 2017 года главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий утвердили программу по воссоединению народа Донбасса. Основной целью является поддержка социально незащищенных жителей. В категории здравоохранения предусмотрено семь видов медицинской помощи, в том числе родовспоможение, химиотерапия, эндопротезирование