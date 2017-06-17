Москва, 17 июня, 2017, 14:49 — ИА Регнум. В свою очередь секретарь Генерального совета «Единой России», заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов отметил, что Грищенко был «еще молодым, ярким политиком».

Saratov.er.ru Олег Грищенко

«Жизнелюбивый, энергичный, очень сложно поверить в его смерть. Соболезную родным и близким Олега», — отметил Сергей Неверов.

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