Санкт-Петербург, 17 июня, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Кот Ахилл, живущий в Эрмитаже, который был выбран оракулом стартующего сегодня, 17 июня, Кубка конфедераций по футболу, предсказал победу российской сборной в первом матче турнира против сборной Новой Зеландии. Об этом сегодня, 17 июня, сообщают «Вести».

Kalei Doskop Кот всё знает

Сообщается, что для прогноза коту был предложен корм из двух мисок. При этом одна из них была украшена флагом России, а вторая — флагом Новой Зеландии. Кот выбрал миску с флагом России, это было истолковано как знак, предрекающий победу футбольной сборной РФ.

Перед выбором кот долго раздумывал, видимо решая, способна ли российская футбольная сборная показать хорошую игру. Выбор миски с российским флагом был неуверенным.

«Кот подошел к миске с флагом России, что говорит о том, что именно этой команде он пророчит победу в сегодняшнем матче», — так интерпретировала выбор своего питомца ветеринарный врач котов Государственного Эрмитажа Анна Кондратьева.

Про кота Ахилла известно, что ему 1,5 года, он страдает врождённой глухотой и живет на постоянной основе в Эрмитаже, где ловит мышей.

Кондратьева рассказала, что Ахилл победил в отборе среди нескольких животных. Его победу определило особенное чутье, коммуникабельность и стрессоустойчивость.