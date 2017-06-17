Екатеринбург, 17 июня, 2017, 11:43 — ИА Регнум. В Екатеринбурге фактически сорвана конференция регионального отделения партии «Яблоко» пор выдвижению кандидата на выборы губернатора Свердловской области. Часть делегатов, в том числе и лидер отделения Юрий Переверзев, заявили о выходе из партии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На официальном сайте регионального отделения «Яблока» опубликовано заявление Переверзева.

«В качестве кандидата в губернаторы Свердловской области федеральным руководством партии навязана непопулярная в среде свердловских «яблочников» и жителей области фигура господина Ройзмана. В Москве ошибочно считают, что Евгений Ройзман сохранил прежний рейтинг популярности, который был у него на момент выдвижения в мэры Екатеринбурга четыре года тому назад», — говорится в заявлении.

Кроме того, свердловским «яблочникам» не понравилось то, что предложение определить кандидата от партии на пост губернатора на альтернативной основе федеральным руководством партии было проигнорировано. Также, Переверзев отметил, что Ройзман не наладил взаимодействия с региональным отделением «Яблока» и не озвучил своей предвыборной программы.

Помимо этого, Переверзев заявил о давлении на делегатов конференции. По его словам, оно началось за два дня до конференции. Делегатов начали обзванивать напрямую из Москвы, при этом руководство регионального отделения якобы не было поставлено в известность. Как отмечает Переверзев, ему с большим трудом «на фоне непопулярного кандидата и безальтернативного выдвижения», удалось добиться предварительного кворума для того, чтобы конференцию удалось провести.

«Внесённая неразбериха, с переносом управления подготовкой Конференции в Москву, поставила проведение Конференции на грань срыва. Последовавшие в СМИ заявления господина Ройзмана о том, что он не проходит муниципальный фильтр, добавили проблем, так как некоторые делегаты сочли, что при таком положении дел нет смысла «устраивать спектакль с выдвижением», — заявляет Переверзев.

По его словам, такой «волюнтаризм» привёл к расколу в региональном отделении. Фактически оно прекратило своё существование.

Напомним, изначально федеральное «Яблоко» согласовало кандидатуру Ройзмана на пост губернатора Свердловской области. Однако 10 июня конференция не состоялась — просто не удалось собрать предварительный кворум. В региональном отделении партии сослались на отпуска. Сам же Ройзман заявлял, что на местных политиков оказывают давление чиновники. Чиновники же уверяли, что ни на кого не давят и даже не могут этого делать.

В итоге конференция была назначена на 17 июня. О намерении выдвинуть свою кандидатуру заявил член партии Сергей Тюриков.

16 июня федеральное «Яблоко» выступило с заявлением, из которого следовало, что кандидатура Ройзмана согласована на федеральном уровне.

А сегодня, 17 июня, лидер партии Григорий Явлинский заявил, что кандидатура Ройзмана всё равно будет рассмотрена, но уже в Москве, на заседании федерального бюро партии. Кроме того, будет рассмотрена и кандидатура Сергея Тюрикова.

Также в «Яблоке» предположили, что на свердловских партийцев надавили местные власти. Такое предположение, в частности, высказал Явлинский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас от политических партий выдвинуты шесть кандидатов. От «Единой России» это Евгений Куйвашев, Дмитрий Ионин выдвинут партией «Справедливая Россия», Алексей Парфёнов — КПРФ, Игорь Торощин — ЛДПР, Константин Киселёв — партией «Зелёные», а Дмитрий Сергин — «Российской партией пенсионеров за справедливость». Выборы назначены на 10 сентября.