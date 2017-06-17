Вашингтон, 17 июня, 2017, 10:35 — ИА Регнум. В американском городе Сент-Пол (США, штат Миннесота) местные жители вышли на улицы и устроили демонстрацию после того, как суд присяжных оправдал полицейского, застрелившего афроамериканца год назад. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает Associated Press.

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Сообщается, что жители Сент-Пола попытались заблокировать автостраду I-94, проходящую через центр города, однако полиции удалось расчистить территорию и разогнать демонстрантов.

Уточняется, что правоохранительным органам пришлось столкнуться с сотнями людей. Полиции удалось оттеснить их с автодороги без происшествий.

Напомним, в июле 2016 года в Миннесоте в городе Фолкон-Хайтс полицейский стрелял в афроамериканца и ранил его. 32-летний Филандо Кастил был госпитализирован и скончался в больнице. В связи с этим инцидентом сотни демонстрантов в июле 2016 года также вышли на акцию протеста, в итоге порядка 100 протестующих были задержаны.