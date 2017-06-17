Ираклион, Греция, 17 июня, 2017, 08:53 — ИА Регнум. На заседании комиссии греческая сторона подняла вопрос о возможности закупки судов с подводными крыльями типа «Комета», которые Греция закупала ещё 30 лет назад и интерес к которым есть и сейчас.

Drive2.ru Суда на подводных крыльях «Метеор»

Соколов сообщил, что продажи судов ещё пока не начались, но их производство уже возобновлено.

«Продажи ещё нет, а вот производство «Комет» возобновилось», — сказал министр.

Он добавил, что корабли получили новое название — «Чайка». Соколов объяснил, что название связано с тем, что корабли закладываются в Рыбинске в Ярославской области, где работает депутатом первая женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова.

«Вы помните, что ее позывной во время полёта в космос был «Чайка». Поэтому эта «Комета» получила название «Чайка». Сейчас она почти готова. Поэтому если греческие компании хотят ее приобрести, то контракт, по-моему, ещё открыт», — отметил министр.

Соколов подчеркнул, что Рыбинский завод готов производить большое количество подобных судов.