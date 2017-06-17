Москва, 17 июня, 2017, 04:42 — ИА Регнум. Первый матч Кубка конфедераций FIFA-2017, который 17 июня состоится в Санкт-Петербурге между российской сборной и футболистами Новой Зеландии, посетит российский президент Владимир Путин, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Blogsochi.ru Кубок конфедераций FIFA 2017

Отвечая на вопрос о возможном участии Путина в открытии международных соревнований, Песков сказал:

«Да, посетит».

По его словам, матч должен пройти на высоком уровне: российская сторона хорошо подготовилась. Кроме того, у России богатый опыт в проведении международных соревнований.

«Насколько известно, проделана огромная подготовительная работа, задействованы все службы», — отметил он.

Напомним, международные соревнования Кубок конфедераций в 2017 году пройдут в России: в Санкт-Петербурге, в Москве, в Сочи и в Казани. Первый матч состоится в 17 июня — на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.

В ходе соревнований российская команда также сыграет с Португалией и Мексикой. Финал турнира также состоится в Санкт-Петербурге 2 июля.

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