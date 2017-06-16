Багдад, 16 июня, 2017, 23:48 — ИА Регнум. Поддержка Ираном группировок шиитов в Ираке препятствует усилиям правительства, направленным на преодоление сектантского разделения в обществе в преддверии парламентских выборов 2018 года, заявил вице-президент Ирака Айяд Алави, 16 июня сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

«Мы не хотим выборов, основанных на сектантстве, мы хотим инклюзивного политического процесса … мы надеемся, что иракцы сами сделают свой выбор без вмешательства иностранного государства», — заявил Алави.

Напомним, Ирак находится на границе между шиитским Ираном и преимущественно суннитским арабским миром — двумя сторонами, между которыми присутствует глубокая вражда и недоверие.

Иракские лидеры надеются восстановить контроль над всей территорией Ирака, победив «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до начала выборов, которые должны состояться в середине следующего года.

Тегеран отрицает утверждения о вмешательстве в иракскую политику, заявив, что военная помощь, которую он предоставляет военизированным группировкам шиитов, призвана помочь победить «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), суннитских радикалов, которые объявили о создании «халифата» на территории Ирака и Сирии в 2014 году.

Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым выразил озабоченность по поводу «сектантской политики» Ирана в Сирии и Ираке и его усилий по «расширению зоны своего влияния».