Новосибирск, 17 июня, 2017, 14:08 — ИА Регнум. 15 июня в новосибирском Дворце культуры железнодорожников открылась фотовыставка Валерия Кламма «Земский доктор», приуроченная ко Дню медицинского работника. Выставка продлится до сентября в Государственной публичной научно-технической библиотеке.

Валерий Кламм Фото с выставки «Земский доктор»

В экспозицию вошли фотографии, сделанные Валерием Кламмом зимой и весной нынешнего года в центральных районных больницах в Ордынском, Черепановском, Тогучинском и Искитимском районах Новосибирской области, их филиалах и подразделениях.

Валерий Кламм Фотовыставка Валерия Кламма «Земский доктор»

«У меня уже давний опыт отношения фотографа с медициной, — рассказал Валерий ИА REGNUM. — Сначала я делал большие проекты с самым крупным госпиталем Новосибирской области в связи с их юбилеем. Это было первое погружение. Я ходил несколько дней на съемки. Внутренняя иерархия большого коллектива (около двух тысяч человек), от санитарки до светила трансплантологии. На выходе получилась выставка. Такая необычная корпоративная книга, которую потом главный врач назвал изнанкой медицины. Мы задали такой подход, где больше лирики, чем документации.

На выставку приезжали районные медики. И одна из районных больниц обратилась ко мне с тем, чтобы я попробовал в меньших масштабах что-то подобное на уровне районной медицины. Я поехал в одну из больниц и снимал там в течение нескольких дней. Потом показал результаты Областному Минздраву, и мы поняли, что у такого проекта есть потенциал. Он дает открытый доступ в закрытую профессию».

Валерий Кламм Фото с выставки «Земский доктор»

На своих снимках фотограф запечатлел повседневность российской медицины в регионах: врачей, фельдшеров, акушерок, медсестер, санитарок за их ежедневной работой. Свой первый снимок в больнице Валерий сделал в январе, последний — в апреле. Все эти четыре месяца фотограф днями и ночами находился в больницах, получив в результате десятки тысяч кадров. Из них только 50 вошли в выставку.

«Один из моих любимых эпизодов — это когда меня привели на плановое кесарево сечение, — делится фотограф. — Там готовили полненькую женщину к операции. Это ее второе кесарево, поэтому она ничего не боялась, весело все обсуждала. И вот по ходу разговора она говорит: «Ну все, давайте доставайте из меня Витьку». Ее положили, разрезали живот и достали Витьку. В выставку вошли и кадры с подготовкой к операции, где она сидит как какой-то очень симпатичный и пухленький медвежонок. И где потом с Витькой работают врачи, он уже кричит. Эта пара фотографий мне очень дорога».

Валерий Кламм Фото с выставки «Земский доктор»

Первой подобной идеей стал проект американского фотожурналиста Юджина Смита «Сельский доктор», опубликованный в журнале Life в 1948 году. В России подобное фотопогружение в будни медицинских учреждений проводится впервые.

«Везде на фотографа реагируют одинаково, — комментирует Валерий Кламм. — От недоверия к человеку с фотоаппаратом до попытки не пускать чужака. Отдельная категория — возрастные женщины. «Я не так выгляжу», «Я после дежурства устала», «Мне нужно поменять одежду»…Недоверие приходилось преодолевать дольше, но оно исчезало, когда люди видели промежуточные результаты моих съемок.

Работа провинциальных медиков — это работа с людьми, чьим мнением они дорожат. Потому что они среди них и живут. Понятное дело, что там, наверняка, много проблем. И они много и тяжело работают. Наверное, мне просто хотелось фотографиями сказать им спасибо».