Живопись в музыкальном сопровождении: коллекция Спивакова
Москва, 16 июня, 2017, 23:04 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июня, начала свою работу выставка «Увлечения». На экспозиции представлено более 90 работ из личной коллекции скрипача и дирижера Владимира Спивакова. Среди них произведения русской живописи и графики рубежа
Владимир Спиваков не просто предоставил работы для выставки, но и принял непосредственное участие в ее оформлении. Перед тем как стать профессиональным музыкантом, он занимался живописью и даже думал связать свою жизнь с этим занятием. Несмотря на то, что предпочтение было отдано скрипке, любовь к живописи не ослабела.
Среди произведений русского искусства конца XIX — начала XX века выделяются образцы театральной графики: работы Александра Бенуа, Константина Коровина, Бориса Шаляпина (сына Федора Шаляпина) и Павла Челищева.
Практически каждая картина из собрания Спивакова обладает личной историей. Например, эскизы Челищева автор впервые увидел в ресторане русской кухни на Манхэттене в 1977 году. Впоследствии картины встретились музыканту у коллекционера Анатолия Баккермана, и он подарил их Спивакову. «Циркачек» Артура Фонвизина скрипачу подарила вдова художника, а «Женский портрет» Ладо Гудиашвили — сам автор. Некоторые произведения Владимир Спиваков нашел на блошином рынке. Среди них акварели Александра Серебрякова, сына художницы Зинаиды Серебряковой.
Классическую часть собрания дополняют произведения современного русского искусства: интерпретатора работ старых мастеров в стилистике оп-арта, неоакадемиста Егора Острова, нонконформистов Владимира Немухина и Бориса Жутовского, представителя московского концептуализма Игоря Макаревича и художника-кинетиста Александра Григорьева.
Помимо живописи, на выставке будет представлен кинетический объект петербургского художника Александра Григорьева «Взаимопроникновение». Нынешний владелец работы называет ее «музыкой сфер» и сравнивает с творчеством эстонского композитора Арво Пярта. Изначально работа была выполнена в стекле, однако этот вариант не сохранился.
На экспозиции будет представлена подборка произведений народного искусства Западной Европы конца XIX — начала XX веков — подстекольная живопись. Они представляют собой «стекла» с религиозными изображениями, которые были очень популярны в качестве храмовых украшений и домашних моленных образов. Владимир Спиваков начал собирать подстекольную живопись во французском городе Кольмар, где ежегодно проходит международный музыкальный фестиваль под его руководством. На выставке представлено 23 «стекла» с изображениями святых и эпизодами земной жизни Христа.
Главной целью выставки является создание такой атмосферы в залах Музея русского импрессионизма, где картины из коллекции Владимира Спивакова гармонично переплетаются с музыкальными композициями в исполнении скрипача, создавая аудиовизуальное созвучие.