Москва, 16 июня, 2017, 23:04 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июня, начала свою работу выставка «Увлечения». На экспозиции представлено более 90 работ из личной коллекции скрипача и дирижера Владимира Спивакова. Среди них произведения русской живописи и графики рубежа XIX—XX веков, современное русское искусство и собрание народной подстекольной живописи Западной Европы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Увлечения». Личная коллекция Владимира Спивакова в Музее русского импрессионизма

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Увлечения». Личная коллекция Владимира Спивакова в Музее русского импрессионизма

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Увлечения». Личная коллекция Владимира Спивакова в Музее русского импрессионизма

Владимир Спиваков не просто предоставил работы для выставки, но и принял непосредственное участие в ее оформлении. Перед тем как стать профессиональным музыкантом, он занимался живописью и даже думал связать свою жизнь с этим занятием. Несмотря на то, что предпочтение было отдано скрипке, любовь к живописи не ослабела.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы Александра Григорьева «Горизонт и восхождение» и «Око», 1985 год

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Григорьев «Взаимопроникновение», 2000 год

Среди произведений русского искусства конца XIX — начала XX века выделяются образцы театральной графики: работы Александра Бенуа, Константина Коровина, Бориса Шаляпина (сына Федора Шаляпина) и Павла Челищева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Николай Вечтомов, «Вестники», 1978 год

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Увлечения». Личная коллекция Владимира Спивакова в Музее русского импрессионизма

Практически каждая картина из собрания Спивакова обладает личной историей. Например, эскизы Челищева автор впервые увидел в ресторане русской кухни на Манхэттене в 1977 году. Впоследствии картины встретились музыканту у коллекционера Анатолия Баккермана, и он подарил их Спивакову. «Циркачек» Артура Фонвизина скрипачу подарила вдова художника, а «Женский портрет» Ладо Гудиашвили — сам автор. Некоторые произведения Владимир Спиваков нашел на блошином рынке. Среди них акварели Александра Серебрякова, сына художницы Зинаиды Серебряковой.

Борис Шаляпин, «Двойной портрет Федора Шаляпина», 1929 год

Владимир Немухин, «Дама, семерка,туз», 1990-е годы

Классическую часть собрания дополняют произведения современного русского искусства: интерпретатора работ старых мастеров в стилистике оп-арта, неоакадемиста Егора Острова, нонконформистов Владимира Немухина и Бориса Жутовского, представителя московского концептуализма Игоря Макаревича и художника-кинетиста Александра Григорьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Борис Шаляпин, «Портрет Марии Шаляпиной-Карпиловской», 1935 год

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Увлечения». Личная коллекция Владимира Спивакова в Музее русского импрессионизма

Помимо живописи, на выставке будет представлен кинетический объект петербургского художника Александра Григорьева «Взаимопроникновение». Нынешний владелец работы называет ее «музыкой сфер» и сравнивает с творчеством эстонского композитора Арво Пярта. Изначально работа была выполнена в стекле, однако этот вариант не сохранился.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Увлечения». Личная коллекция Владимира Спивакова в Музее русского импрессионизма

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Увлечения». Личная коллекция Владимира Спивакова в Музее русского импрессионизма

На экспозиции будет представлена подборка произведений народного искусства Западной Европы конца XIX — начала XX веков — подстекольная живопись. Они представляют собой «стекла» с религиозными изображениями, которые были очень популярны в качестве храмовых украшений и домашних моленных образов. Владимир Спиваков начал собирать подстекольную живопись во французском городе Кольмар, где ежегодно проходит международный музыкальный фестиваль под его руководством. На выставке представлено 23 «стекла» с изображениями святых и эпизодами земной жизни Христа.

Главной целью выставки является создание такой атмосферы в залах Музея русского импрессионизма, где картины из коллекции Владимира Спивакова гармонично переплетаются с музыкальными композициями в исполнении скрипача, создавая аудиовизуальное созвучие.