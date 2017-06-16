Москва, 16 июня, 2017, 18:26 — ИА Регнум. Московский городской суд снизил срок административного ареста оппозиционному блогеру, главе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному с 30 до 25 суток. Заседание Мосгорсуда состоялось сегодня, 16 июня.

Antoine Grace Жалко

Напомним, Симоновский суд Москвы приговорил Навального к 30 суткам административного ареста за призывы к несанкционированной акции протеста в центре Москвы.

Навальный и его адвокаты попытались оспорить решение суда и подали апелляцию в Мосгорсуд.

Мосгорсуд признал арест Навального законным и отклонил жалобу адвоката, просившего отменить наказание. Однако срок ареста был сокращен, так как Симоновский суд, по мнению Мосгорсуда, не учёл некоторые факторы.

В частности, речь идет о том, что у Навального есть двое несовершеннолетних детей на иждивении и оппозиционеру надо регулярно посещать врача-офтальмолога, после того, как неизвестные облили его зеленкой.

В итоге срок административного ареста Навального сокращен до 25 суток.

Напомним, Навальный и его соратники решили провести 12 июня митинг в Москве против коррупции. Власти согласовали им проспект Сахарова в качестве площадки проведения митинга. оппозиционеры согласились, однако в самый последний момент Навальный призвал своих сторонников выйти на Тверскую улицу, которая стала пешеходной в связи с празднованием Дня России.

Митинг на Тверской не был согласован, тем более что на улице в этот день проходил фестиваль исторических реконструкторов.

В итоге в ходе несогласованной акции на Тверской приняли участие 4,5 тысяч человек, по данным полиции, около 150 были задержаны. Самого Навального взяли в подъезде его дома в Марьино, в тот момент, когда он отправился на несогласованную акцию на Тверской.