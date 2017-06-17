Токио, 17 июня, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Продолжающиеся испытания северокорейских ракет, время от времени залетающих в двухсотмильную японскую прибрежную зону, продолжают нервировать Токио. Какие усилия прикладывает Япония с целью усилить дипломатическое давление на КНДР России и Китая, рассказывает в своей статье доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

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Япония решила обвинить Россию и Китай в «попустительстве» северокорейским ракетным испытаниям. Такой вывод можно сделать из статьи, опубликованной недавно в крупной газете «Нихон кэйдзай симбун». В данной публикации утверждается, что Москва и Пекин продолжают торговать с КНДР, продавая электроэнергию и закупая железную руду, в обход санкций ООН.

В актив «поддержки» записано оказалось и высказывание президента РФ на Петербургском экономическом форуме, где Владимир Путин заявил, что стремление маленьких стран получить ядерное оружие есть следствие их стремления защитить свой суверенитет от больших стран. Япония и США планируют введение дополнительных санкций против российских и китайских фирм, замеченных в торговле с КНДР. И хотя на примере антироссийских санкции уже можно было бы сделать вывод о неэффективности такого давления, санкции возможно будут приняты.

Но все перечисленное меркнет перед фантазиями, к которым Юкихиро Хасэгава, автор статьи, переходит в заключительной части, обвиняя Россию одновременно в желании «украсть» Северную Корею из зоны влияния Китая посредством «экономических махинаций» и одновременно, ничуть не стесняясь противоречия, делает утверждение о готовности северных корейцев к нанесению ядерного удара по России.

Сморозив эдакую нелепость, автор завершается заверением в непоколебимости японского премьер-министра в его готовности простить и принять Москву и Пекин в случае «раскаяния» и наказать всех неповинующихся ежели не образумятся. Такой вот «могучий утес» этот премьер Синдзо Абэ в представлении Юкихиры Хасэгавы. Ну, а пока Япония пытается изображать угрозы и призывать беды на головы «непокорных», Россия с присущим ей стремлением к справедливости не в ущерб прагматизму, продолжает гнуть свою линию в отношениях с Северной Кореей и Китаем.

Какова же российская стратегия, можно узнать из статьи: В Японии мечтают задушить КНДР руками Китая и России

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