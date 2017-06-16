Венеция, Италия, 16 июня, 2017, 16:15 — ИА Регнум. Венецианская комиссия Совета Европы на заседании 16 июня обнародовала свое заключение по проекту изменений в Конституцию Грузии и призвала все стороны к широкому консенсусу по этому законопроекту. Об этом сообщила пресс-служба президента Грузии, сославшись на заявления парламентского секретаря президента Анны Долидзе, которая участвует в пленарном заседании комиссии.

Pixabay.com Флаг Грузии

«Согласно рекомендациям комиссии, Конституция Грузии должна основываться на широком, общенациональном консенсусе, в котором должны принять участие все стороны», — передает Анна Долидзе содержание заключения комиссии.

Парламентский секретарь президента в своем выступлении на заседании Венецианской комиссии заострила внимание на неприемлемости бонусной системы и на необходимости формирования системы обороны и безопасности Грузии с участием экспертов НАТО. Она также говорила о значении прямых выборов президента, создании верхней палаты парламента и угрозе формирования Верховного совета юстиции как закрытой, корпоративной системы.

По ее информации, Венецианская комиссия рекомендует Грузии заложить в основы Конституции соответствующие уравновешивающие механизмы и с этой целью сформировать двухпалатный парламент: создать Сенат, который сбалансирует нижнюю палату.

Определенные рекомендации были высказаны в связи с порядком выборов президента. Комиссия отметила, что если Грузия решит ввести непрямые выборы президента, то в этом случае президента должно избирать квалифицированное большинство, в которое войдут не только правящая партия, но и оппозиция.

Негативно оценивает комиссия и участие парламента в назначении судей Верховного суда, поясняя, что если политика уходит из судебного пространства, то парламент не должен утверждать судей.

«Судей по представлению Совета юстиции должен утверждать президент, так как он, по новой схеме, будет нейтральным арбитром», — пояснила позицию Венецианской комиссии Анна Долидзе.

Что касается бонусной системы, комиссия считает её нежелательной, а если эта система все же будет введена, рекомендует понизить избирательный барьер до 2−3%.

Согласно предоставленной Анной Долидзе информации, Венецианская комиссия в целом согласилась с теми оценками и предложениями, которые по проекту конституционных изменений в течение всего периода их обсуждения высказывали президент Грузии и его администрация.

Читайте также: Конституция Грузии: «Камни преткновения»