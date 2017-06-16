Севастополь, 16 июня, 2017, 16:12 — ИА Регнум. «После присоединения полуострова Россия вложила в Крым безумно огромные деньги, понесла колоссальные имиджевые потери. Строительство Керченского моста, строительство энергомоста, строительство трассы «Таврида» — это деньги со всей России. Следовательно, жители России предполагают, что помогают своим братьям, своим землякам, своим родным», — заявил Колесниченко.

Водник Севастополь

Он считает, что обоснованное недовольство жителей Севастополя новым генпланом, умышленно либо нет, преподносится как неблагодарность за то, что делает российское государство.

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«Как это смотрится со стороны: какие негодяи, вся страна на них работает, а они (севастопольцы — прим. ИА REGNUM ) чем-то недовольны, им что-то не нравится. Я считаю, что требования людей против Генплана обоснованны, но при этом я считаю, что Генплан — это реальная провокация против российской власти и государства», — сделал вывод спикер.

По его утверждению, власти Севастополя, отвечая за эту территорию, совершают ошибки и ставят неправильные акценты в развитии инфраструктуры, «не учитывая сложившиеся здесь имущественные, социальные и хозяйственные отношения».

«Нам сделали картинку: нарисовали то, что кому-то захотелось, что вызвало суровое возражение, поскольку скандалы вокруг Генплана связаны с недоверием власти. Они нарисовали то, что хотели. Группе товарищей захотелось построить красивый город, но что делать с сотнями тысяч людей? Наверно самый простой выход, по их мнению, просто выкинуть. Это вкладывается в идею безумного продавливания Генерального плана», — продолжает Колесниченко.

Он ещё раз напомнил ранее озвученные им тезисы о нарушении заказчиками и организаторами генплана положений ФКЗ-6 о праве собственности, «демонстративном блокировании всероссийской «дачной амнистии» и массовые иски правительства Севастополя о непризнании прав собственников на выданные им при Украине земельные участки.

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«Нас выставляют дураками. Общественные слушания состоялись и повторных слушаний, согласно законодательству, нет в принципе. Можно проводить встречи и писать любые протоколы, главное — концепция генплана не изменена, перспективы у нас нет», — прокомментировал он действия правительства города для сглаживания ситуации.

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