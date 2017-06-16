Москва, 16 июня, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Цены на нефть в конце недели восстанавливаются в рамках технического отскока, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель североморского сырья Brent 16 июня днем торгуется по $47,41 (+1,0%). Легкая нефть WTI стоит $44,99 (+0,7%) за «бочку».

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«Минэнерго США полагает, что добыча нефти в стране уже в 2018 году может составить 10 млн баррелей в сутки. Такой вывод содержится в обновленном прогнозе EIA. По итогам 2017 года этот показатель должен оказаться на уровне 9,3 млн баррелей в сутки, и это все еще не рекорд. Последний раз США качали по 9,6 млн баррелей в день в 1970 году», — привела цифры эксперт.

«В том же прогнозе Минэнерго говорится, что в 2018 году добыча вырастет не только в США, но и в странах ОПЕК, а также у тех нефтепроизводителей, которые не входят в различные картели или объединения. Если это действительно произойдет, уже будущей весной ОПЕК встанет перед неразрешимой задачей», — считает Бодрова.

«16 июня вечером Baker Hughes выпустит обновленные данные по численности буровых установок в США. Этот показатель мало волновал рынки капитала вплоть до того момента, пока здесь не начался бурный рост на протяжении последних пяти месяцев. Очередной факт расширения числа установок окажет давление на сырьевые цены», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, нефть марки Brent на текущей неделе вплотную подошла к нижней границе нисходящего канала на уровне $46,70 за баррель. От поддержки началась коррекция, которая имеет перспективы усилиться на следующей неделе с целью 49−50 долларов за баррель.

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